Сургутянин поблагодарил полицейских за спасение от банды байкеров

СЕГОДНЯ 09:12 2019-10-01T09:12:04+03:00

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Накануне в адрес сотрудников полиции Сургута поступила благодарность на имя Министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева. В отношении сургутянина было совершено тяжкое преступление.

Напомним, житель Сургута вступил в байкерский клуб, но после решила выйти из него. За его решение байкеры отняли автомобиль у сургутянина. После безуспешных попыток вернуть имущество, мужчина сам отправился к злоумышленникам, но был похищен. В течение 9 часов насильно удерживали представители городского сообщества байкеров. При этом заявителя избивали, угрожали ножом и требовали отдать автомобиль.

- Обратился по данному поводу к сотрудникам уголовного розыска, они незамедлительно отреагировали на мое заявление. В течение нескольких дней все лица, которые совершали в отношении меня преступления, были задержаны, а мое имущество вернули. В связи с чем, хочу выразить благодарность Вам и оперативным сотрудникам полиции города Сургута за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей и проявленную человечность, - сообщает в своем письме гражданин.

ИСТОЧНИК KP.RU