СЕГОДНЯ 06:55 2019-10-01T06:55:14+03:00

За неделю в Югре раскрыто два угона. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Двух угонщиков задержали сотрудники Госавтоинспекции Югры в минувшую неделю. В обоих случаях автомобили оказались открытыми и с ключами зажигания в замке.

По информации ведомства, 21 сентября в дежурную часть полиции «Нижневартовский» обратился 61-летний мужчина с заявлением об угоне его автомобиля «Лада 213100» (Нива) с прилегающей территории детского лагеря. Сотрудниками ГИБДД был задержан 37-летний подозреваемый. 27 сентября в дежурную полиции города Пыть-Ях обратился 36-летний местный житель с заявлением о совершении угона автомобиля «Тойота Камри» со стоянки около магазина. Автоинспекторы задержали 40-летнего подозреваемого.

Сотрудники Госатоинспекции Югры рекомендуют не провоцировать злоумышленников своим халатным отношением к сохранности автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU