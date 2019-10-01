СЕГОДНЯ 06:25 2019-10-01T06:25:55+03:00

В Ханты-Мансийске на эко-забег вышли более ста активистов. Фото с сайта "Югра-Экология"

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В Ханты-Мансийске 28 сентября прошла спортивная акция по сбору мусора. Общими усилиями удалось собрать более 100 мешков мусора.

Организатором экоплоггинга стала Единый регоператор округа «Югра-Экология». Через соцсети акция стала популярной. Отметим, что пробежка позволяет активировать все группы мышц, так как во время бега приходится приседать и нагибаться за мусором. Плюс, когда мешок для мусора набирается полным — это неплохой утяжелитель. По данным приложения Lifesum, за одно и то же время при плоггинге сжигается 288 ккал, тогда как при обычной пробежке – 235 ккал.

Добавим также, что АО «Югра-Экология» взяла шефство над тропой от Храма Покрова Пресвятой Богородицы в районе Самарово до стелы «Первооткрывателям земли Югорской». Это значит, что сотрудники предприятия будут следить за чистотой этого участка природного парка «Самаровский Чугас».

ИСТОЧНИК KP.RU