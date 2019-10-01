СЕГОДНЯ 05:36 2019-10-01T05:36:04+03:00

В Нягани при пожаре в многоквартирном доме эвакуированы 27 человек. Фото с ссайта МЧС России по ХМАО-Югре

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Сильный пожар в жилом деревянном аварийном многоквартирном доме Нягани произошел вечером 30 сентября. Полностью выгорела одна из квартир. Из дома самостоятельно эвакуировались 27 человек. Спасен один человек.

По информации МЧС России по ХМАО-Югре, в 20:19 диспетчеру Октябрьского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме. В 20:33 пожар был локализован на площади 25 квадратных метров, в 20:35 ликвидировано открытое горение, в 20:45 ликвидированы последствия пожара.

В результате пожара повреждена одна из квартир. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС России.

В ликвидации пожара было задействовано 23 человека и семь единиц техники от МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU