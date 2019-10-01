СЕГОДНЯ 05:10 2019-10-01T05:10:51+03:00

Погода в Югре 1 октября: небольшие дожди и потепление. Фото Юрия Жидкова из соцсети ВКонтакте

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Во вторник 1 октября в Ханты-Мансийском автономном округе синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный 7 - 12 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха +4, +9 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 7 - 12 метров в секунду. Температура воздуха +6, +8 градусов.

В Сургуте облачно и небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +4, +7 градусов.

В Нижневартовске пасмурно и дожди. Ветер юго-западный 5-11 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +4, +7 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU