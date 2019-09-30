Альфа-Банк снизил ставки по ипотеке до 8,49%

СЕГОДНЯ 17:48 2019-09-30T17:48:44+03:00

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Альфа-Банк с 1 октября 2019 улучшает условия по ипотечным кредитам. Отныне клиенты банка смогут оформить ипотеку по ставке от 8,49%. На первичном рынке ставка на кредиты снижена на 0.8.

Банк предлагает разные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости. А именно: займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья и кредит под залог квартиры, находящейся в собственности. Срок ипотечного кредита в Альфа-Банке составляет от 3 до 30 лет.

Кроме того, клиенты Альфа-Банка в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку жилья могут использовать материнский капитал. При этом заёмщиком должно быть внесено не менее 5% от стоимости покупаемой недвижимости.

Стоит отметить, что Альфа-банк закрепил свои позиции в ТОП-10 крупнейших игроков и вошёл в пятёрку ведущих банков по объёму ипотечных кредитов. С начала 2019 года ипотечный портфель Альфа-банка увеличился более чем на 90% и с 1 сентября составил порядка 67 млрд рублей. По объёму выдач ипотеки по итогам июля доля рынка Альфа-Банка достигла 3,05%.

Подробности о программах ипотечного кредитования можно узнать на официальном сайте банка.

Напомним, этим летом ипотечный центр «Альфа-Банка» открылся в Тюмени. В новом центре созданы максимально комфортные условия для обслуживания клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU