Безработном жителям Югры грозит срок за рыбку нельмы

СЕГОДНЯ 15:52 2019-09-30T15:52:56+03:00

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В Белоярском районе ХМАО сельские участковые выявили два факта незаконного вылова рыбы ценных пород.

Так, на участке реки «Полноватка» был задержан мужчина 60 лет, который рыбачил в местах нереста. Подозреваемым на лодке была выловлена рыба породы «нельма». Со слов нарушителя закона, добытую рыбу он планировал продать, так как в настоящее время является безработным и нуждается в деньгах.

Ранее участковым уполномоченным полиции, обслуживающим трассовый поселок Сосновка на реке Горная Обь, был задержан житель села Полноват, у которого тоже изъяли особь рыбы «нельма».

Результат ихтиологической судебной экспертизы показал, что пойманная рыбаками рыба относится к водным биологическим ресурсам, охраняемым законодательством Российской Федерации.

В настоящее время возбуждено два уголовных дела по статье «Незаконный вылов биологических ресурсов».

Злоумышленникам может грозить штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.

В настоящее время в отношении сельских жителей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU