СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-30T15:36:29+03:00

Сургутянка из квартиры мужчины похитила 37 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

Женщина находится под подпиской о невыезде

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Полицейские задержали воровку из Сургута. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, 26-летняя злоумышленница, находясь в квартире сургутянина, похитила 37 тысяч рублей. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Еще одна кража раскрыта в Нижневартовске. 26-летний мужчина из подсобного помещения, расположенного по улице Нефтяников, похитил сварочный аппарат, принадлежащий заявителю. Стоимость похищенного ущерба 26 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 103 преступления, раскрыто 79, из них: вымогательство, 2 угона, 8 мошенничеств, 11 краж и 24 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU