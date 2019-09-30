Сургутянка из квартиры мужчины похитила 37 тысяч рублей
Полицейские задержали воровку из Сургута. В отношении нее возбуждено уголовное дело.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, 26-летняя злоумышленница, находясь в квартире сургутянина, похитила 37 тысяч рублей. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Еще одна кража раскрыта в Нижневартовске. 26-летний мужчина из подсобного помещения, расположенного по улице Нефтяников, похитил сварочный аппарат, принадлежащий заявителю. Стоимость похищенного ущерба 26 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 103 преступления, раскрыто 79, из них: вымогательство, 2 угона, 8 мошенничеств, 11 краж и 24 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU