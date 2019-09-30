СЕГОДНЯ 14:49 2019-09-30T14:49:36+03:00

В Сургуте за разбойное нападение на подростка задержан юноша. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Ему грозит срок и штраф в полмиллиона рублей

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Уголовное дело возбудили в отношении 18-летнего жителя Сургута. Ему предъявлено обвинение в разбойном нападении.

По информации следственного комитета Югры, в сентябре обвиняемый, угрожая расправой несовершеннолетней знакомой, потребовал передать ему сотовый телефон. Когда девушка отказалась выполнить требования, обвиняемый достал нож и забрал у потерпевшей сотовый телефон, стоимостью девять тысяч рублей, который после совершения преступления сдал в ломбард.

Обвиняемый заключен под стражу. По уголовному делу проводится работа, направленная на установление всех обстоятельств преступления, принимаются меры к установлению местонахождения имущества потерпевшей и его возврату.

Стоит отметить, что обвиняемый не так давно освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичного преступления. Юноше грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU