Активные жители Когалыма навели порядок в своих дворах

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-30T14:40:14+03:00

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В прошедшую субботу жители двора по ул. Степана Повха, 22, ул. Сибирская, 15, 17, 19 города Когалым вышли на генеральную уборку своей территории. По данным городской администрации, активные когалымчане собрали мусор и опавшую листву, проредили кустарники, убрали сухие ветки. Накануне управляющая компания покрасила ограждения. Субботник подытожил основные работы по благоустройству двора.

Напомним, что эта дворовая территория участвует в программе «Формирование комфортной городской среды». Жильцы проявили инициативу и подали заявку. Сами определили, каким они хотят видеть свой двор после ремонта и сколько они готовы выделить собственных средств на софинансирование работ. Таким образом, помимо асфальтирования, новой системы наружного освещения, обустройства ливневой канализации во дворе появились новые тротуары, расширилось количество парковочных мест. В ближайшее время во дворе установят скамейки и урны, а также детское игровое и спортивное оборудование.

Чтобы принять участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Для этого нужно совместно с управляющей компанией провести собрание собственников, на котором принять решение об участии в программе, далее подготовить дизайн-проект двора, получить согласие жильцов на участие в софинансировании. Затем документы рассмотрят на заседании Общественной комиссии и примут окончательное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU