СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-30T14:30:27+03:00

В Мегионе спустя два дня после избиения сожителем скончалась женщина. Фото с сайта СУ СК ХМАО-Югры

К медикам за помощью она не обращалась

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Жестокое избиение стало причиной мучительной смерти 40-летней жительницы города Мегион. По подозрению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности ее смерть, задержан сожитель женщины.

По данным следственного комитета Югры, судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть женщины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. По версии следствия, 24 сентября нетрезвый обвиняемый, избил женщину, нанеся ей удары по голове и телу. К врачам потерпевшая не обратилась и спустя два дня скончалась от полученных телесных повреждений.

По ходатайству следователя СКР решением суда обвиняемый заключен под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU