2019-09-30T14:20:47+03:00
Общество

Вартовчан приглашают на праздник нового урожая

Вход на мероприятие свободный
Алена Кульмухаметова
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Вартовчан приглашают на праздник нового урожая. Фото с сайта администрации города НижневартовскВартовчан приглашают на праздник нового урожая. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Жителей и гостей Нижневартовска приглашают на праздник-освящение нового урожая «Чуклеме». Он состоится 5 октября в Центре национальных культур города. Начало в 15 часов.

В городской администрации отмечают, что Чуклеме – древний праздник урожая, один из самых торжественных и знаковых событий в жизни чувашей. С давних времен он знаменовал собой сбор нового урожая и время воздать благодарности Всевышнему, земле-матушке, духам.

Центр национальных культур и нижневартовская национальная общественная организация чувашской культуры «Илем» подготовили программу праздничного мероприятия: знакомство с обычаями древнего праздника, народные игры, концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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