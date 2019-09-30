Вартовчан приглашают на праздник нового урожая

СЕГОДНЯ 14:20 2019-09-30T14:20:47+03:00

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Жителей и гостей Нижневартовска приглашают на праздник-освящение нового урожая «Чуклеме». Он состоится 5 октября в Центре национальных культур города. Начало в 15 часов.

В городской администрации отмечают, что Чуклеме – древний праздник урожая, один из самых торжественных и знаковых событий в жизни чувашей. С давних времен он знаменовал собой сбор нового урожая и время воздать благодарности Всевышнему, земле-матушке, духам.

Центр национальных культур и нижневартовская национальная общественная организация чувашской культуры «Илем» подготовили программу праздничного мероприятия: знакомство с обычаями древнего праздника, народные игры, концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU