Минувшей ночью в Югре горели два жилых дома

СЕГОДНЯ 13:39 2019-09-30T13:39:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Глубокой ночью в Ханты-Мансийском автономном округе 12 пожарных машин тушили два жилых дома в Нижневартовске и Когалыме.

По данным МЧС России по ХМАО-Югре, в 01:13 в диспетчерскую службу пожарно-спасательной части города Нижневартовска поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Ленина. Ликвидация возгорания в 01:33. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались 5 единиц техники, 17 человек личного состава. Под утро в 05:43 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на улице Дружбы Народов в городе Когалым. Пожар ликвидирован в 06:02. К тушению пожара от подразделений МЧС России привлекались 7 единиц техники, 23 человека личного состава. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу. Дознаватели устанавливают причину возгораний.

ИСТОЧНИК KP.RU