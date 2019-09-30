Сбитая водителем пенсионерка из Сургута ударила куском мяса по капоту нарушителя

СЕГОДНЯ 12:57 2019-09-30T12:57:32+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие случилось в субботу 28 сентября вечером на «зебре» по улице Энтузиастов в Сургуте.

По данным городской Госавтоинспекции, около семи часов вечера водитель «ВАЗ-2109» при повороте с улицы Энтузиастов на улицу Губкина не заметил пожилую женщину на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил ее.

Пенсионерка ударилась о капот и из ее пакета выпали кусок мяса и продукты. Потом женщина упала. С травмами она была доставлена в больницу. Виновник аварии утверждает, что не заметил епешехода из-за темноты. Причины дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU