2019-09-30T12:02:26+03:00
Общество

У школы №8 в Нижневартовске построят тротуар

Документы должны быть готовы в декабре этого год
Алена Кульмухаметова
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У школы №8 в Нижневартовске построят тротуар. Фото с сайта администрации города НижневартовскУ школы №8 в Нижневартовске построят тротуар. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Вокруг школы № 8 сделают тротуар. Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по созданию тротуара уже заключен.

Как сообщили в администрации города Нижневартовск, документы должны быть готовы в декабре этого года. До конца марта 2020 года планируется получить заключение о проверке достоверности сметной стоимости, дающее право на строительство пешеходной дорожки. После будет решаться вопрос о выделении средств на проведение работ.

А вот водить малышей по благоустроенному тротуару в детский сад «Светофорчик» в старой части города по улице Молодёжной родители будут уже в нынешнем сезоне. Проектно - изыскательские работы выполнены. На днях получено положительное заключение о сметной стоимости строительства объекта. Впереди заключение контракта на выполнение монтажных работ. Завершить их намечено не позднее 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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