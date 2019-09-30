У школы №8 в Нижневартовске построят тротуар

СЕГОДНЯ 12:02 2019-09-30T12:02:26+03:00

Документы должны быть готовы в декабре этого год

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Вокруг школы № 8 сделают тротуар. Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по созданию тротуара уже заключен.

Как сообщили в администрации города Нижневартовск, документы должны быть готовы в декабре этого года. До конца марта 2020 года планируется получить заключение о проверке достоверности сметной стоимости, дающее право на строительство пешеходной дорожки. После будет решаться вопрос о выделении средств на проведение работ.

А вот водить малышей по благоустроенному тротуару в детский сад «Светофорчик» в старой части города по улице Молодёжной родители будут уже в нынешнем сезоне. Проектно - изыскательские работы выполнены. На днях получено положительное заключение о сметной стоимости строительства объекта. Впереди заключение контракта на выполнение монтажных работ. Завершить их намечено не позднее 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU