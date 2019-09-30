2019-09-30T11:57:07+03:00
Происшествия

В Ханты-Мансийске из спортивного магазина парень похитил куртку

Молодой человек был задержан
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске из спортивного магазина парень похитил куртку. Фото с сайта pixabay.comВ Ханты-Мансийске из спортивного магазина парень похитил куртку. Фото с сайта pixabay.com
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Кражу раскрыли полицейские Ханты-Мансийска в минувшие выходные. Злоумышленник был задержан по горячим следам.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Ханты-Мансийске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже 23-летний мужчина. Из сетевого спортивного магазина он похитил куртку стоимостью 4000 рублей. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 11 ранее зарегистрированных преступлений: шесть краж, три мошенничества, умышленное причинение легкого вреда здоровью и умышленное повреждение имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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