В Югре открываются центры «Мой бизнес»

СЕГОДНЯ 11:50 2019-09-30T11:50:03+03:00

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В текущем году центры «Мой бизнес» будут открыты в Сургуте, Нижневартовске и Нягани, а в 2020-м — в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске. В них будут оказывать не только услуги по принципу «одного окна», они станут консультативными, диалоговыми и образовательными площадками как для предпринимателей, так и для тех, кто собирается открыть свое дело.

Об этом рассказал директор департамента экономического развития – заместитель губернатора округа Николай Милькис.

Центры «Мой бизнес» создаются по инициативе Минэкономразвития РФ в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

На площадке центра будут расположены: инфраструктурные институты развития бизнеса, МФЦ для бизнеса, филиалы общественных организаций «Опора России», «Деловая Россия», Торгово-промышленная палата, общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей, консультанты контрольно-надзорных органов и федеральных служб (по графику), консалтинговые компании (консультации по бухгалтерскому учету, юридическое консультирование).

ИСТОЧНИК KP.RU