СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-30T11:43:46+03:00

В Нягани знакомая обокрала собутыльника, чтобы поставить оградку умершему мужу. Фото с сайта pixabay.com

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Накануне в дежурную часть полиции Нягани поступило телефонное сообщение от 42-летнего жителя города о том, что у него пропали десять тысяч рублей.

В УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре сообщили, что заявитель накануне распивал спиртные напитки со своей знакомой. Женщина знала, что у потерпевшего есть деньги, поэтому, дождавшись, когда он уснет, похитила десять тысяч рублей.

Злоумышленница призналась полицейским, что деньги хотела потратить на ритуальную оградку для своего недавно умершего супруга.

Похищенные деньги изъяты. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU