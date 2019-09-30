2019-09-30T11:03:11+03:00
Общество

В Октябрьском районе предприятие задолжало за ЖКХ семь миллионов рублей

Долги были погашены после вмешательства прокуратуры
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Октябрьском районе предприятие задолжало за ЖКХ семь миллионов рублей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Октябрьском районе предприятие задолжало за ЖКХ семь миллионов рублей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Предприятие «Обьтеплопром» из Октябрьского района предоставляет населению коммунальные услуги по водоснабжению и теплоснабжению. Ранее организация заключила со сторонними организациями муниципальные контракты на поставку электрической энергии, газа, а также на предоставление агентских услуг.

Прокуратура ХМАО-Югры провела проверку и выяснила, что в нарушение условий контрактов заказчик допустил задолженность оплаты электрической энергии за февраль, март 2019 года, газа - за март, апрель 2019 года, агентских услуг - за период с сентября 2018 года по март 2019 года. Общая сумма задолженности составила свыше 7 млн. рублей.

Задолженность по контрактам погашена в полном объеме в ходе прокурорской проверки в августе 2019 года.

В отношении директора предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях.

Постановлениями УФАС по ХМАО-Югре виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафов на общую сумму 90 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У школы №8 в Нижневартовске построят тротуар
В Ханты-Мансийске из спортивного магазина парень похитил куртку
В Югре открываются центры «Мой бизнес»
В Нягани знакомая обокрала собутыльника, чтобы поставить оградку умершему мужу
Команда «Борцы» из Сургута прошла в полуфинал Высшей лиги КВН
Житель Нижневартовска получил 3,6 года тюрьмы за наркотики
В Сургуте пассажирский транспорт переходит на зимнее расписание
Более двух миллионов рублей перевели югорчане мошенникам за выходные
В Сургуте стартовало очное голосование за проекты благоустройства
На полпреда президента УрФО Ханты-Мансийск произвел благоприятное впечатление
В Мегионе нашли виновных в обрушении парапета жилой пятиэтажки
За минувшие выходные в Югре в 19 ДТП пострадали 25 человек
В Югре на пожарах за неделю спасены 25 человек
В Сургутском районе упростили процедуру переселения из аварийного жилья
В Сургуте нетрезвый рецидивист угнал авто
Погода в Югре 30 сентября: сыро и холодно
На месте мусорного полигона в Федоровском появится курган, засеянный травами
В Сургуте 21 семья претендует на звание лучшей
В Нижневартовске впервые пройдет молодежный фотоконкурс «ЭтноВзгляд»
В Ханты-Мансийске проходит всероссийский турнир по теннису
Погода в Югре 29 сентября: дождь с мокрым снегом
В Сургуте ко Дню пожилого человека приготовили насыщенную программу