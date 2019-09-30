СЕГОДНЯ 11:03 2019-09-30T11:03:11+03:00

В Октябрьском районе предприятие задолжало за ЖКХ семь миллионов рублей. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Предприятие «Обьтеплопром» из Октябрьского района предоставляет населению коммунальные услуги по водоснабжению и теплоснабжению. Ранее организация заключила со сторонними организациями муниципальные контракты на поставку электрической энергии, газа, а также на предоставление агентских услуг.

Прокуратура ХМАО-Югры провела проверку и выяснила, что в нарушение условий контрактов заказчик допустил задолженность оплаты электрической энергии за февраль, март 2019 года, газа - за март, апрель 2019 года, агентских услуг - за период с сентября 2018 года по март 2019 года. Общая сумма задолженности составила свыше 7 млн. рублей.

Задолженность по контрактам погашена в полном объеме в ходе прокурорской проверки в августе 2019 года.

В отношении директора предприятия возбуждены дела об административных правонарушениях.

Постановлениями УФАС по ХМАО-Югре виновное лицо привлечено к ответственности в виде штрафов на общую сумму 90 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU