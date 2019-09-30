2019-09-30T10:53:24+03:00
Общество

Команда «Борцы» из Сургута прошла в полуфинал Высшей лиги КВН

Второй полуфинал ожидается 8 октября
Алена Кульмухаметова
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Команда «Борцы» из Сургута прошла в полуфинал Высшей лиги КВН. Фото с сайта kvn.ru.Команда «Борцы» из Сургута прошла в полуфинал Высшей лиги КВН. Фото с сайта kvn.ru.
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Стали известны команды-победители первого полуфинала Высшей лиги КВН, который состоялся накануне в Москве.

Команда «Борцы. Северный десант» из Сургута стала победителем полуфинала, набрав 13,8 балла. Немного уступила сургутянам сборная «Татнефти» из Альметьевска - 13,2 балла. Бронзу взяли «Такая история» из Орла со счетом 13,0.

Команды соревновались в четырех конкурсах: приветствие, разминка, СТЭМ, конкурс одной песни. «Борцы» начали выступление у столиков жюри.

- Было очень смешно! Зал готов был их расцеловать, – так прокомментировала редактура КВН в онлайн-репортаже.

Добавим, что 8 октября пройдет второй полуфинал Высшей лиги КВН, в которой сыграет «Наполеон Динамит» из Тюменской области. Соперниками будут «Так-то» из Красноярска, «Умные люди» из Рязани, «Будем дружить семьями» из Москвы и Сборная Снежногорска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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