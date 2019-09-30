Житель Нижневартовска получил 3,6 года тюрьмы за наркотики
Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенном в крупном размере.
По данным прокуратуры ХМАО-Югры, осужденный, ранее судимый за аналогичное преступление, в мае 2019 года через «тайник-закладку» в лесу купил для личного употребления синтетический наркотик, массой не менее одного грамма.
В этот же день около автодороги «г.Нижневартовск – г.Радужный» он был задержан сотрудниками полиции, которыми приобретенные наркотики изъяты из незаконного оборота.
Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU