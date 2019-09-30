2019-09-30T10:03:04+03:00
Общество

Житель Нижневартовска получил 3,6 года тюрьмы за наркотики

Запрещенные вещества у него обнаружили весной
Алена Кульмухаметова
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Житель Нижневартовска получил 3,6 года тюрьмы за наркотики. Фото с сайта pixabay.comЖитель Нижневартовска получил 3,6 года тюрьмы за наркотики. Фото с сайта pixabay.com
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Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенном в крупном размере.

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, осужденный, ранее судимый за аналогичное преступление, в мае 2019 года через «тайник-закладку» в лесу купил для личного употребления синтетический наркотик, массой не менее одного грамма.

В этот же день около автодороги «г.Нижневартовск – г.Радужный» он был задержан сотрудниками полиции, которыми приобретенные наркотики изъяты из незаконного оборота.

Суд назначил виновному наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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