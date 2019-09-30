2019-09-30T09:52:40+03:00
Общество

В Сургуте пассажирский транспорт переходит на зимнее расписание

Время ожидания автобуса сократиться
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте пассажирский транспорт переходит на зимнее расписание. Фото с сайта администрации города СургутВ Сургуте пассажирский транспорт переходит на зимнее расписание. Фото с сайта администрации города Сургут
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Переход городского пассажирского транспорта Сургута на зимний график движения произойдет 1 октября и коснется 16 маршрутов. Об этом сообщили в администрации города Сургут.

На зимнее расписание перешли маршруты: № 1; № 2; № 3; № 4; № 5; № 5А; № 7; № 8; № 11; № 14; № 14А; № 19; № 21; № 23; № 24 и № 51.

При этом интервал между рейсами в часы пик в будние дни у некоторых автобусов сократится. Если раньше он составлял от 20 до 40 минут на разных маршрутах, то сейчас ожидание займет от 11 до 22 минут.

По словам начальника отдела по организации транспортного обслуживания населения департамента городского хозяйства Рустама Гильманова, изменение расписания движения автотранспорта связано с переходом на зимнее время для удобства пассажиров. Пассажиропоток изменился из-за возвращения горожан из отпусков.

Изменения коснутся и автобусов, курсирующих до садоводческих и дачных кооперативов, они проработают в октябре еще 4 дня — 5, 6, 12 и 13 числа.

С 15 октября 2019 года по 30 апреля 2020 года начнет работу зимний маршрут № 123 до СОТ «Виктория». В это же время один раз в месяц будет совершать поездки временный маршрут № 42.

В будние дни для удобства сургутян также предусмотрено увеличение количества автобусов на линии с 5 до 9 единиц.

С октября текущего года в связи с введением нового остановочного пункта на остановке «Мостоотряд–94» будет изменена схема движения автобуса 30 маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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