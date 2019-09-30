Более двух миллионов рублей перевели югорчане мошенникам за выходные
За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 15 фактов дистанционных мошенничеств и краж с банковских карт. Большинство преступлений совершены дистанционным способом.
Так, по данным УМВД по ХМАО-Югре, жители Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Сургутского и Советского районов перевели злоумышленникам более 2 миллионов 200 тысяч рублей.
В Пыть-Яхе неизвестный, представившись по телефону сотрудником организации по скупке б/у мебели, под предлогом покупки дивана на сайте «Авито», завладел реквизитами банковской карты, с которой похитил 10 400 рублей, принадлежащие потерпевшему 33-летнему мужчине.
В Нижневартовске неустановленные лица, используя абонентский номер 89278285245 под предлогом оказания интимных услуг, похитили у заявителя 50 000 рублей, которые он перевел на абонентский номер 89053597999.
В Нефтеюганске неизвестный, позвонив и представившись нашедшим портмоне, под предлогом возврата за вознаграждение, понудил потерпевшего 26-летнего мужчину перевести 10 000 рублей на QIWI-кошелек абонентского номера 89049992182.
По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.
ИСТОЧНИК KP.RU