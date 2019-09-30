СЕГОДНЯ 09:45 2019-09-30T09:45:37+03:00

Более двух миллионов рублей перевели югорчане мошенникам за выходные. Фото с сайта pixabay.com

Ни один злоумышленник не задержан

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 15 фактов дистанционных мошенничеств и краж с банковских карт. Большинство преступлений совершены дистанционным способом.

Так, по данным УМВД по ХМАО-Югре, жители Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Сургутского и Советского районов перевели злоумышленникам более 2 миллионов 200 тысяч рублей.

В Пыть-Яхе неизвестный, представившись по телефону сотрудником организации по скупке б/у мебели, под предлогом покупки дивана на сайте «Авито», завладел реквизитами банковской карты, с которой похитил 10 400 рублей, принадлежащие потерпевшему 33-летнему мужчине.

В Нижневартовске неустановленные лица, используя абонентский номер 89278285245 под предлогом оказания интимных услуг, похитили у заявителя 50 000 рублей, которые он перевел на абонентский номер 89053597999.

В Нефтеюганске неизвестный, позвонив и представившись нашедшим портмоне, под предлогом возврата за вознаграждение, понудил потерпевшего 26-летнего мужчину перевести 10 000 рублей на QIWI-кошелек абонентского номера 89049992182.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU