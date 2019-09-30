2019-09-30T09:45:37+03:00
Происшествия

Более двух миллионов рублей перевели югорчане мошенникам за выходные

Ни один злоумышленник не задержан
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Более двух миллионов рублей перевели югорчане мошенникам за выходные. Фото с сайта pixabay.comБолее двух миллионов рублей перевели югорчане мошенникам за выходные. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 15 фактов дистанционных мошенничеств и краж с банковских карт. Большинство преступлений совершены дистанционным способом.

Так, по данным УМВД по ХМАО-Югре, жители Нижневартовска, Сургута, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Пыть-Яха, Сургутского и Советского районов перевели злоумышленникам более 2 миллионов 200 тысяч рублей.

В Пыть-Яхе неизвестный, представившись по телефону сотрудником организации по скупке б/у мебели, под предлогом покупки дивана на сайте «Авито», завладел реквизитами банковской карты, с которой похитил 10 400 рублей, принадлежащие потерпевшему 33-летнему мужчине.

В Нижневартовске неустановленные лица, используя абонентский номер 89278285245 под предлогом оказания интимных услуг, похитили у заявителя 50 000 рублей, которые он перевел на абонентский номер 89053597999.

В Нефтеюганске неизвестный, позвонив и представившись нашедшим портмоне, под предлогом возврата за вознаграждение, понудил потерпевшего 26-летнего мужчину перевести 10 000 рублей на QIWI-кошелек абонентского номера 89049992182.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У школы №8 в Нижневартовске построят тротуар
В Ханты-Мансийске из спортивного магазина парень похитил куртку
В Югре открываются центры «Мой бизнес»
В Нягани знакомая обокрала собутыльника, чтобы поставить оградку умершему мужу
В Октябрьском районе предприятие задолжало за ЖКХ семь миллионов рублей
Команда «Борцы» из Сургута прошла в полуфинал Высшей лиги КВН
Житель Нижневартовска получил 3,6 года тюрьмы за наркотики
В Сургуте пассажирский транспорт переходит на зимнее расписание
В Сургуте стартовало очное голосование за проекты благоустройства
На полпреда президента УрФО Ханты-Мансийск произвел благоприятное впечатление
В Мегионе нашли виновных в обрушении парапета жилой пятиэтажки
За минувшие выходные в Югре в 19 ДТП пострадали 25 человек
В Югре на пожарах за неделю спасены 25 человек
В Сургутском районе упростили процедуру переселения из аварийного жилья
В Сургуте нетрезвый рецидивист угнал авто
Погода в Югре 30 сентября: сыро и холодно
На месте мусорного полигона в Федоровском появится курган, засеянный травами
В Сургуте 21 семья претендует на звание лучшей
В Нижневартовске впервые пройдет молодежный фотоконкурс «ЭтноВзгляд»
В Ханты-Мансийске проходит всероссийский турнир по теннису
Погода в Югре 29 сентября: дождь с мокрым снегом
В Сургуте ко Дню пожилого человека приготовили насыщенную программу