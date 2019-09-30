В Сургуте стартовало очное голосование за проекты благоустройства

СЕГОДНЯ 09:31 2019-09-30T09:31:14+03:00

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Семь пунктов голосования открылись с девяти утра в Сургуте. Горожане могут оставить свое мнение о том, какой именно проект благоустройства они желают осуществить в 2020 году.

Проголосовать призывает глава города Сургут Вадим Шувалов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

- В Сургуте пройдёт очное голосование за проекты благоустройства города. Оно определит, какие скверы или парки будут облагорожены в следующем году в рамках федеральной программы по формированию комфортной среды.

Приглашаю вас лично ознакомиться с проектами и проголосовать за лучший. Пункты по работе с населением будут работать с 9:00 до 20:00, не забудьте паспорт! Подробнее о голосовании, - пишет руководитель муниципалитета.

Добавим, что три недели жители города выбирают парки и скверы для благоустройства. В голосовании по-прежнему лидирует с большим отрывом парк «За Саймой» – самый масштабный проект реконструкции. За него отдано более 70 процентов голосов. Реновация сквера «Молодежный» на втором месте, участок на перекрестке бульвара Свободы и проспекта Ленина – на третьем. Скверы возле Дворца торжеств делят четвертое и пятое места.

ИСТОЧНИК KP.RU