На полпреда президента УрФО Ханты-Мансийск произвел благоприятное впечатление

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-30T09:01:35+03:00

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Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов оценил ход реализации нацпроектов в Ханты-Мансийске.

По информации городской администрации, первым полпред президента посетил многоквартирный двухэтажный деревянный жилой дом №77 по улице Калинина. Этот дом, введенный в эксплуатацию в 1964 году, признан аварийным и подлежащим сносу в установленном законом порядке в марте 2017 года.

В доме 17 квартир, десять из которых, находятся в муниципальной собственности, семь – в собственности граждан. На момент начала переселения здесь проживали 37 человек.

26 сентября последней семье собственников во временное пользование предоставлено жилье из маневренного фонда, а в октябре им будет предоставлено жилое помещение в собственность по договору мены.

По словам главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина, на сегодняшний день признаны аварийными и подлежащими сносу 77 домов, расселение которых, планируется в течение ближайших двух лет.

Николай Цуканов отметил, что в Ханты-Мансийске своевременно выполнено поручение Президента России и губернатора Югры о расселении домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года.

Далее Николай Цуканов посетил микрорайон «Иртыш», где активно ведется комплексная застройка. Освоение микрорайона началось в декабре 2011 года. В связи со сносом из аварийных домов, в микрорайон «Иртыш» переселено 500 семей.

В следующем году на территории микрорайона появится рекреационная зона с бассейнами, включающая в себя спортивные, игровые площадки, «зеленую» зону и многое другое.

- Ханты-Мансийск произвел на меня очень благоприятное впечатление, – резюмировал полномочный представитель президента России в УрФО.

ИСТОЧНИК KP.RU