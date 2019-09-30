СЕГОДНЯ 08:46 2019-09-30T08:46:56+03:00

В Мегионе нашли виновных в обрушении парапета жилой пятиэтажки. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Югорский фонд капитального ремонта не следил должным образом за работой подрядчиков. Об этом сообщает прокуратура ХМАО-Югры.

Накануне прокуратура Мегиона завершила проверку по факту произошедшего 23.08.2019 обрушения части конструкции пятиэтажного дома по ул.Садовой при проведении его капитального ремонта.

Выяснилось, что в деятельности подрядчиков - ООО «Ремикс», ООО «Север-Строй» и индивидуальный предприниматель Таухетдинов Р.А., выявлены нарушения технологических процессов при производстве работ, которые повлекли обрушение парапета.

В адрес Югорского фонда капитального ремонта и подрядчиков прокурором внесены представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Также прокурор в отношении индивидуального предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении по статье «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)», которое направлено в Арбитражный суд ХМАО-Югры для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU