В Мегионе нашли виновных в обрушении парапета жилой пятиэтажки
Югорский фонд капитального ремонта не следил должным образом за работой подрядчиков. Об этом сообщает прокуратура ХМАО-Югры.
Накануне прокуратура Мегиона завершила проверку по факту произошедшего 23.08.2019 обрушения части конструкции пятиэтажного дома по ул.Садовой при проведении его капитального ремонта.
Выяснилось, что в деятельности подрядчиков - ООО «Ремикс», ООО «Север-Строй» и индивидуальный предприниматель Таухетдинов Р.А., выявлены нарушения технологических процессов при производстве работ, которые повлекли обрушение парапета.
В адрес Югорского фонда капитального ремонта и подрядчиков прокурором внесены представления об устранении нарушений закона, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Также прокурор в отношении индивидуального предпринимателя возбудил дело об административном правонарушении по статье «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)», которое направлено в Арбитражный суд ХМАО-Югры для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU