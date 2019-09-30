2019-09-30T08:08:13+03:00
Происшествия

За минувшие выходные в Югре в 19 ДТП пострадали 25 человек

Погиб один молодой человек
Алена Кульмухаметова
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За минувшие выходные в Югре в 19 ДТП пострадали 25 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыЗа минувшие выходные в Югре в 19 ДТП пострадали 25 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Смертельная авария произошла в городе Нефтеюганск. Погиб пассажир «Лады», трое пострадали.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 28 сентября около восьми вечера в городе Нефтеюганск на регулируемом перекрестке улиц «Нефтяников – Сургутская» произошло столкновение «Шевроле Лачетти» под управлением 24-летнего водителя и «Лада 217030» под управлением 35-летнего водителя. От полученного удара автомобиль «Лада 217030» отбросило на фонарный столб. В результате ДТП 24-летний пассажир «Лады» от полученных травм скончался. Водитель «Лады» и еще два его пассажира получили телесные повреждения.

"Лада" врезалась в фонарный столб. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

"Лада" врезалась в фонарный столб. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

В ведомстве также добавили, что с 27 по 29 сентября на территории округа зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб, 25 –получили ранения, в том числе двое несовершеннолетних. Задержано 55 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 23 – за отказ от медицинского освидетельствования и 10 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 62 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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