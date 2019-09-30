2019-09-30T07:59:20+03:00
Общество

В Югре на пожарах за неделю спасены 25 человек

Чаще всего горели дома, дачи и бани
Алена Кульмухаметова
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В Югре на пожарах за неделю спасены 25 человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-ЮгреВ Югре на пожарах за неделю спасены 25 человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре
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С 23 по 29 сентября на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрировано 42 пожара, на которых спасены 24 человека и 56 эвакуированы. Об этом сообщает МЧС России по ХМАО-Югре.

По данным спасателей, объектами возгораний в большинстве случаев стали объекты жилого сектора, дачи и бани. Основные причины бытовых пожаров - неосторожное обращение с огнем, нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования. Кроме того, от огня пострадали три автомобиля и 26 строений. Травмы получили три человека.

Пожарно-спасательные подразделения 27 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Спасен один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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