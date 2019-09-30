2019-09-30T07:47:20+03:00
Общество

В Сургутском районе упростили процедуру переселения из аварийного жилья

Список льготников расширился
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургутском районе упростили процедуру переселения из аварийного жилья. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Сургутском районе упростили процедуру переселения из аварийного жилья. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
Изменить размер текста:

В Ханты-Мансийском автономном округе продолжает работать программа по переселению югорчан из аварийного жилого фонда. Накануне глава Сургутского района Андрей Трубецкой заявил, что в Сургутом районе упрощена процедура получения нового жилья.

- В программе переселения граждан, проживающих в аварийном фонде внесены три изменения. Первое - снижен процент первоначального взноса до 10% (вместо 20%) для общей категории участников-собственников. Второе - появилась рассрочка на 10 лет для льготников Третье - список льготиников расширился. Узнать про льготные категории можно тут. Найти свой дом в списке аварийных здесь, - написал Андрей Трубецкой в своем блоге.

Добавим, что изменения были внесены только в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Сургутского района».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У школы №8 в Нижневартовске построят тротуар
В Ханты-Мансийске из спортивного магазина парень похитил куртку
В Югре открываются центры «Мой бизнес»
В Нягани знакомая обокрала собутыльника, чтобы поставить оградку умершему мужу
В Октябрьском районе предприятие задолжало за ЖКХ семь миллионов рублей
Команда «Борцы» из Сургута прошла в полуфинал Высшей лиги КВН
Житель Нижневартовска получил 3,6 года тюрьмы за наркотики
В Сургуте пассажирский транспорт переходит на зимнее расписание
Более двух миллионов рублей перевели югорчане мошенникам за выходные
В Сургуте стартовало очное голосование за проекты благоустройства
На полпреда президента УрФО Ханты-Мансийск произвел благоприятное впечатление
В Мегионе нашли виновных в обрушении парапета жилой пятиэтажки
За минувшие выходные в Югре в 19 ДТП пострадали 25 человек
В Югре на пожарах за неделю спасены 25 человек
В Сургуте нетрезвый рецидивист угнал авто
Погода в Югре 30 сентября: сыро и холодно
На месте мусорного полигона в Федоровском появится курган, засеянный травами
В Сургуте 21 семья претендует на звание лучшей
В Нижневартовске впервые пройдет молодежный фотоконкурс «ЭтноВзгляд»
В Ханты-Мансийске проходит всероссийский турнир по теннису
Погода в Югре 29 сентября: дождь с мокрым снегом
В Сургуте ко Дню пожилого человека приготовили насыщенную программу