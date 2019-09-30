СЕГОДНЯ 07:47 2019-09-30T07:47:20+03:00

В Сургутском районе упростили процедуру переселения из аварийного жилья. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Ханты-Мансийском автономном округе продолжает работать программа по переселению югорчан из аварийного жилого фонда. Накануне глава Сургутского района Андрей Трубецкой заявил, что в Сургутом районе упрощена процедура получения нового жилья.

- В программе переселения граждан, проживающих в аварийном фонде внесены три изменения. Первое - снижен процент первоначального взноса до 10% (вместо 20%) для общей категории участников-собственников. Второе - появилась рассрочка на 10 лет для льготников Третье - список льготиников расширился. Узнать про льготные категории можно тут. Найти свой дом в списке аварийных здесь, - написал Андрей Трубецкой в своем блоге.

Добавим, что изменения были внесены только в муниципальную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Сургутского района».

ИСТОЧНИК KP.RU