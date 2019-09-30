СЕГОДНЯ 07:31 2019-09-30T07:31:20+03:00

В Сургуте нетрезвый рецидивист угнал авто. Фото с сайта pixabay.com

Мужчина бросил его на заправке

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Причину, по которой злоумышленник решился угнать автомобиль, полицейские так и не смогли получить. Задержанный уже был судим за кражи.

В конце июля в дежурную часть полиции Сургута обратилась 21-летняя сургутянка и заявила об угоне автомобиля стоимостью более полумиллиона рублей.

Полицейские установили, что потерпевшая приехала к подруге поздравить ее с днем рождения. Выйдя из машины, девушка не заглушила двигатель и оставила ключи в замке зажигания. Вернувшись, обнаружила пропажу транспортного средства.

Оперативники обнаружили автомобиль заявительницы на стоянке одной из автозаправочных станций.

Спустя некоторое время стражи порядка установили и задержали 33-летнего подозреваемого, ранее судимого за кражи и угон. Злоумышленник пояснил, что, будучи нетрезвым, увидел заведенный открытый автомобиль и решил прокатиться.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Подозреваемый находится под стражей в изоляторе временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU