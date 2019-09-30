2019-09-30T07:01:31+03:00
Общество

Погода в Югре 30 сентября: сыро и холодно

Местами по округу пройдут дожди и мокрый снег
Алена Кульмухаметова
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Погода в Югре 30 сентября: сыро и холодно. Фото из соцсети ВКонтактеПогода в Югре 30 сентября: сыро и холодно. Фото из соцсети ВКонтакте
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В понедельник 30 сентября в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +3,+8 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +5,+7 градусов.

В Сургуте с утра переменная облачность, после обеда пасмурно, вечером ожидается дождь. Ветер юго-западный 2-9 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, +5 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, дожди. Ветер северо-западный, западный, юго-западный, южный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +1, +4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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