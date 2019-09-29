На месте мусорного полигона в Федоровском появится курган, засеянный травами

СЕГОДНЯ 15:36 2019-09-29T15:38:31+03:00

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Активисты ОНФ в Югре проинспектировали работы по рекультивации мусорного полигона в поселке городского типа Федоровский Сургутского района. Рабочим предстоит утилизировать более 100 куб. м отходов, которые копились здесь более 30 лет. Работы, начавшиеся в мае 2019 г., проходят в рамках реализации нацпроекта «Экология».

- Смета по проекту составляла 202 миллиона рублей, но заказчик по контракту выполняет всю работу дешевле - за 165 миллионов, пояснил исполняющий обязанности главы Сургутского района Максим Нигматуллин.

Мусор останется на месте, его компактно уложат слоями и выстроят природоохранное сооружение для изоляции отходов. Профессионалы называют эту технологию принципом пирога: под землей будет проложен противофильтрационный слой, затем - отходы, снова противофильтрационный слой, потом – плодородный слой земли и сверху трава. Общая площадь объекта при этом уменьшится почти вдвое: четыре гектара вместо семи. При этом резина, пластик и металл были извлечены и отправлены на мусороперерабатывающие заводы. Только шин было вывезено более трех тысяч тонн

В итоге бывшая свалка станет похожа на курган, который также закроется непроницаемыми материалами и защитным слоем песка. Будет произведен монтаж газоотводной системы, чтобы исключить скопление газов. Такой современный подход не позволит вредным веществам попасть в окружающую среду, загрязнить атмосферу и почву, - рассказал координатор тематической площадки ОНФ «Экология» в Ханты-Мансийском автономном округе Евгений Печерица.

Технический этап планируют завершить в феврале 2020 года, а после завезут плодородный слой и укроют им полигон. Весной двенадцатиметровый курган должны засеять полевыми травами.

ИСТОЧНИК KP.RU