В Сургуте 21 семья претендует на звание лучшей

СЕГОДНЯ 14:08 2019-09-29T14:11:33+03:00

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В Сургуте состоялся финал конкурса «Семья года - 2019». Его участники представили семейные реликвии на выставке и рассказали со сцены о своих традициях, достижениях и успехах в воспитании детей. Кто-то продемонстрировал оригинальные творческие выступления, кто-то видеоролик. В этом году на звание лучшей в Сургуте претендует 21 семья.

Меньшиковы участвуют в номинации «Многодетная семья». Сергей и Оксана успешно воспитывают 6-х детей, четверо из которых приемные. По словам Оксаны Меньшиковой, семья старается все свободное время проводить вместе, ходить в походы, ездить на рыбалку, при этом у каждого есть увлечение.

В этом году в конкурсе шесть номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Крепкая семья – сильная держава», «Мир семейных увлечений», «Семейные национальные традиции», а также новая «Золотая семья» для супружеских пар, проживших в браке 50 и более лет.

- Конкурс дал нам возможность еще больше сплотиться. Готовились сообща, дети помогали. Благодаря конкурсу, наконец-то сделали фамильное древо. Мечтали давно, но не было времени», - рассказывает семейство Меньшиковых.

Главное звание получит семья, набравшая наибольшее количество баллов по итогам заседания жюри, председатель которого – заместитель главы города Анна Томазова.

- Мы погрузились в удивительный мир талантов, любви, семейной поддержки. Жизнь для детей, ради детей, бережное сохранение традиций, связь поколений, любовь к труду – это то, что отличат всех участников и вызывает восхищение и признательность за вклад в сохранение семейных ценностей,– отметила Анна Томазова.

«Семья года – 2019» будет названа 17 ноября на церемонии награждения, которая пройдет в Сургутской филармонии. В этом году у конкурса много спонсоров, готовых поддержать и победителей, и участников.

ИСТОЧНИК KP.RU