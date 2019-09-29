В Нижневартовске впервые пройдет молодежный фотоконкурс «ЭтноВзгляд»

СЕГОДНЯ 10:17 2019-09-29T10:17:26+03:00

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В Нижневартовске молодежь может принять участие в фотоконкурс «ЭтноВзгляд». Как сообщили в администрации, творческое состязание пройдет впервые. Мероприятие направлено на сохранение и популяризацию этнокультурных традиций и формирование у молодежи взаимоуважения между нациями и народами.

В конкурсе могут участвовать работы разных жанров. Главное, чтобы они соответствовали тематике конкурса. В нах должны изображаться национальные традиции и обряды, многонациональные семьи, межнациональная дружба.

Участник может в каждую номинацию подать не более трех работ, которые в дальнейшем оценят специалисты в области культуры, искусства и фотографии. Уточняется, что в конкурсе могут принять участие вартовчане в возрасте от 18 до 35 лет.

Организатором выступает департамент по социальной политике администрации города и муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств».

ИСТОЧНИК KP.RU