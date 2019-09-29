2019-09-29T10:17:26+03:00
Общество

В Нижневартовске впервые пройдет молодежный фотоконкурс «ЭтноВзгляд»

Работы оценят специалисты в области культуры, искусства и фотографии
Анна Полякова
Поделиться:
В Нижневартовске впервые пройдет молодежный фотоконкурс «ЭтноВзгляд»Фото: n-vartovsk.ruВ Нижневартовске впервые пройдет молодежный фотоконкурс «ЭтноВзгляд»Фото: n-vartovsk.ru
Изменить размер текста:

В Нижневартовске молодежь может принять участие в фотоконкурс «ЭтноВзгляд». Как сообщили в администрации, творческое состязание пройдет впервые. Мероприятие направлено на сохранение и популяризацию этнокультурных традиций и формирование у молодежи взаимоуважения между нациями и народами.

В конкурсе могут участвовать работы разных жанров. Главное, чтобы они соответствовали тематике конкурса. В нах должны изображаться национальные традиции и обряды, многонациональные семьи, межнациональная дружба.

Участник может в каждую номинацию подать не более трех работ, которые в дальнейшем оценят специалисты в области культуры, искусства и фотографии. Уточняется, что в конкурсе могут принять участие вартовчане в возрасте от 18 до 35 лет.

Организатором выступает департамент по социальной политике администрации города и муниципальное бюджетное учреждение «Дворец искусств».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске проходит всероссийский турнир по теннису
Погода в Югре 29 сентября: дождь с мокрым снегом
В Сургуте ко Дню пожилого человека приготовили насыщенную программу
В Нижневартовске проходит сезонная выставка сельхозпродукции
Житель Нижневартовска попался полиции с пакетом наркотиков
Водителя выбросило из салона после ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
Житель Нижневартовска поблагодарил сотрудницу полиции за достойное выполнение своей работы
Восемь человек эвакуировались из пожара в жилом доме в Югорске
Погода в Югре 28 сентября: пройдёт дождь и мокрый снег
Полпред президента УрФО побывал в аварийном доме в Ханты-Мансийска
В Нижневартовске идет масштабная акция по озеленению
Безработный житель Урая похитил в магазине квадракоптер
До конца октября в сквере «Старожилов Сургута» откроется новый мост
В Нягани за кражу 9 телефонов задержан подросток
Новостройка Сургута вошла в ТОП-3 УрФО с самым дорогим жильем
Когалымчанина лишили прав за пристрастие к наркотикам
Детские площадки Ханты-Мансийска привели в порядок
В Нягани полицейские раскрыли кражу телефона
В Югру с рабочим визитом прибыл полпред президента
В Югре с бывшего врача суд взыскал полученные им взятки
В Нижневартовске в старой части города меняют коммуникации
Югорчанин изрезал себя осколками, чтобы обвинить в преступлении избитую им женщину
В Югре работников, оказавшихся под угрозой увольнения, стало меньше