2019-09-29T07:30:18+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске проходит всероссийский турнир по теннису

Определять победителя будут по олимпийской системе
Анна Полякова
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В Ханты-Мансийске проходит всероссийский турнир по теннису Фото: pixabay.comВ Ханты-Мансийске проходит всероссийский турнир по теннису Фото: pixabay.com
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Ханты-Мансийск превратился в теннисную столицу. Здесь стартовал Открытый всероссийский турнир по теннису «Кубок Урала и Сибири». Состязания будут проходить на протяжении двух недель на базе Центра развития теннисного центра.

Соревнования будут включать сразу два турнира: в первом с 27 сентября по 6 октября сразятся юноши и девушки до 13 лет и до 17 лет. Во втором турнире с 4 по 13 октября смогут принять участие, кроме юных спортсменов, мужчины и женщины старше.

Отборочные матчи первого турнира начнутся уже 28 сентября, а вот торжественная церемония открытия, которая состоится на центральном корте Центра развития теннисного спорта пройдет 30 сентября. Отборочные этапы второго турнира стартуют 4 октября, церемония закрытия соревнований состоятся 11 и 12 октября.

Определять победителя соревнования в одиночном, парном и смешанном парном разрядах будут по олимпийской системе.

Напомним, в одиночном разряде матчи пройдут из трех сетов с тай-брейком в каждом, и розыгрышем третьего места и с дополнительным турниром для проигравших в первом туре.

В смешанном парном разряде матчи состоят из двух сетов с применением тай-брейка. Решающий сет – тай-брейк до 10 очков, с розыгрышем третьего места, уточняет ".

ИСТОЧНИК KP.RU

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