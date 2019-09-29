Погода в Югре 29 сентября: дождь с мокрым снегом

СЕГОДНЯ 06:21 2019-09-29T06:21:10+03:00

Погода в Югре 29 сентября: осадки в виде дождя и мокрого снега Фото: pixabay.com

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В воскресенье, 29 сентября, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Утром - туман. Ветер северо-западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем +2… +7 ºС.

В Ханты-Мансийске - облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, днем без осадков. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха днем +3…+5 ºС.

В Сургуте пасмурно, ближе к ночи - снег. Ветер северо-западный 2 м/с. Температура воздуха поднимется только до + 3 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный 3 м/с. Температура воздуха +4 градусов.

В Нефтеюганске пасмурно, снег с дождем. Ветер северо-западный 3 м/с. Температура воздуха +3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU