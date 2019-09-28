2019-09-28T12:23:13+03:00
Звезды

В Сургуте ко Дню пожилого человека приготовили насыщенную программу

1 октября пройдёт множество интересных мероприятий
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Сургуте ко Дню пожилого человека приготовили насыщенную программуВ Сургуте ко Дню пожилого человека приготовили насыщенную программуФото: pixabay.com
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В Сургуте к Международному дню пожилых людей, который отметят 1 октября, приготовили почти 30 мероприятий. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, пенсионеров ждут праздничные концерты, мастер-классы по скандинавской ходьбе, выставки и курсы финансовой грамотности.

Основные мероприятия пройдут 1 октября. Например, в Сургутском геронтологическом центре в 10.30 пройдёт концерт «Оставайтесь в душе молодыми». В Городском культурном центре в 12 часов состоится ещё один концерт, на котором пожилых сургутян поздравят творческие коллективы города.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Геолог» состоится спортивное мероприятие «Быстрее, выше, сильнее». В 13.30 состоится сдача норм ГТО для всех желающих по облегчённой программе и мастер-класс по скандинавской ходьбе.

В Ледовом дворце 6 октября пройдёт насыщенная программа – с конкурсами, зарядкой и фуршетом. В 12 часов на ледовой арене перед зрителям выступят фигуристы, а в фойе пройдёт выставка сургутских художников «Земля, на которой живём», выступления студентов музыкального колледжа и школа здоровья. Все желающие смогут пройти кардиоскрининг. Вход: свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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