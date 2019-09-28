Житель Нижневартовска попался полиции с пакетом наркотиков
В Нижневартовске возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении и переработке наркотических средств.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, мужчину задержали сотрудники патрульно-постовой службы УМВД России по Нижневартовску. При личном досмотре у задержанного в кармане куртки найден пакетик с неизвестным содержимым. Исследование показало, что вещество – наркотическое, его вес составляет 0,905 грамма.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU