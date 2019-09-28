2019-09-28T08:43:19+03:00
Происшествия

Водителя выбросило из салона после ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск

От полученных травм он скончался
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Водителя выбросило из салона после ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Фото: Типичный СургутВодителя выбросило из салона после ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Фото: Типичный Сургут
Изменить размер текста:

На 44-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск вчера, 27 сентября, произошло смертельное ДТП. С дороги в кювет съехал и опрокинулся автомобиль ВАЗ 21013.

Как сообщает паблик «Типичный Сургут» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по ХМАО-Югре, по предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость движения. Машина зацепила обочину и перевернулась. 39-летнего водителя выбросило из салона, от полученных травм он скончался.

В настоящее время обстоятельства трагедии устанавливаются. ГИБДД рекомендует водителям быть особенно внимательными из-за обострившейся аварийной обстановки на трассах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Нижневартовска попался полиции с пакетом наркотиков
Житель Нижневартовска поблагодарил сотрудницу полиции за достойное выполнение своей работы
Восемь человек эвакуировались из пожара в жилом доме в Югорске
Погода в Югре 28 сентября: пройдёт дождь и мокрый снег
Полпред президента УрФО побывал в аварийном доме в Ханты-Мансийска
В Нижневартовске идет масштабная акция по озеленению
Безработный житель Урая похитил в магазине квадракоптер
До конца октября в сквере «Старожилов Сургута» откроется новый мост
В Нягани за кражу 9 телефонов задержан подросток
Новостройка Сургута вошла в ТОП-3 УрФО с самым дорогим жильем
Когалымчанина лишили прав за пристрастие к наркотикам
Детские площадки Ханты-Мансийска привели в порядок
В Нягани полицейские раскрыли кражу телефона
В Югру с рабочим визитом прибыл полпред президента
В Югре с бывшего врача суд взыскал полученные им взятки
В Нижневартовске в старой части города меняют коммуникации
Югорчанин изрезал себя осколками, чтобы обвинить в преступлении избитую им женщину
В Югре работников, оказавшихся под угрозой увольнения, стало меньше