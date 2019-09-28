СЕГОДНЯ 08:43 2019-09-28T08:43:19+03:00

Водителя выбросило из салона после ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Фото: Типичный Сургут

От полученных травм он скончался

Изменить размер текста: A A

На 44-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск вчера, 27 сентября, произошло смертельное ДТП. С дороги в кювет съехал и опрокинулся автомобиль ВАЗ 21013.

Как сообщает паблик «Типичный Сургут» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по ХМАО-Югре, по предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость движения. Машина зацепила обочину и перевернулась. 39-летнего водителя выбросило из салона, от полученных травм он скончался.

В настоящее время обстоятельства трагедии устанавливаются. ГИБДД рекомендует водителям быть особенно внимательными из-за обострившейся аварийной обстановки на трассах.

ИСТОЧНИК KP.RU