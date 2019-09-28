СЕГОДНЯ 07:15 2019-09-28T07:15:24+03:00

Житель Нижневартовска поблагодарил сотрудницу полиции за достойное выполнение своей работы. Фото: УМВД по ХМАО-Югре

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Житель Нижневартовска поблагодарил сотрудницу дежурной части УМВД России, младшего сержанта полиции Дарью Шинкарёву. Мужчина обратился на горячую линию МВД России и рассказал, что девушка достойно выполняет свою работу.

По словам мужчины, Дарья Александровна незамедлительно принимает сообщения от него и направляет полицейских на помощь.

- Хочу выразить данной сотруднице огромную благодарность. Пожелать успехов в работе, счастья, здоровья и других благ. Считаю, что Дарья Шинкарева ответственно относится к своим служебным обязанностям. Благодарю ее за это, - говорит вартовчанин.

Горожанин признался, что является активным жителем Нижневартовска. Ему не безразлично, как живёт и развивается город, поэтому обо всех нарушениях со стороны горожан «сразу же сообщает в дежурную часть УМВД».

ИСТОЧНИК KP.RU