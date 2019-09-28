2019-09-28T07:15:24+03:00
Происшествия

Житель Нижневартовска поблагодарил сотрудницу полиции за достойное выполнение своей работы

Мужчина выразил благодарность Дарье Шинкарёвой
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Житель Нижневартовска поблагодарил сотрудницу полиции за достойное выполнение своей работы. Фото: УМВД по ХМАО-ЮгреЖитель Нижневартовска поблагодарил сотрудницу полиции за достойное выполнение своей работы. Фото: УМВД по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Житель Нижневартовска поблагодарил сотрудницу дежурной части УМВД России, младшего сержанта полиции Дарью Шинкарёву. Мужчина обратился на горячую линию МВД России и рассказал, что девушка достойно выполняет свою работу.

По словам мужчины, Дарья Александровна незамедлительно принимает сообщения от него и направляет полицейских на помощь.

- Хочу выразить данной сотруднице огромную благодарность. Пожелать успехов в работе, счастья, здоровья и других благ. Считаю, что Дарья Шинкарева ответственно относится к своим служебным обязанностям. Благодарю ее за это, - говорит вартовчанин.

Горожанин признался, что является активным жителем Нижневартовска. Ему не безразлично, как живёт и развивается город, поэтому обо всех нарушениях со стороны горожан «сразу же сообщает в дежурную часть УМВД».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Нижневартовска попался полиции с пакетом наркотиков
Водителя выбросило из салона после ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
Восемь человек эвакуировались из пожара в жилом доме в Югорске
Погода в Югре 28 сентября: пройдёт дождь и мокрый снег
Полпред президента УрФО побывал в аварийном доме в Ханты-Мансийска
В Нижневартовске идет масштабная акция по озеленению
Безработный житель Урая похитил в магазине квадракоптер
До конца октября в сквере «Старожилов Сургута» откроется новый мост
В Нягани за кражу 9 телефонов задержан подросток
Новостройка Сургута вошла в ТОП-3 УрФО с самым дорогим жильем
Когалымчанина лишили прав за пристрастие к наркотикам
Детские площадки Ханты-Мансийска привели в порядок
В Нягани полицейские раскрыли кражу телефона
В Югру с рабочим визитом прибыл полпред президента
В Югре с бывшего врача суд взыскал полученные им взятки
В Нижневартовске в старой части города меняют коммуникации
Югорчанин изрезал себя осколками, чтобы обвинить в преступлении избитую им женщину
В Югре работников, оказавшихся под угрозой увольнения, стало меньше