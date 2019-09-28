СЕГОДНЯ 05:06 2019-09-28T05:06:23+03:00

Восемь человек эвакуировались из пожара в жилом доме в Югорске. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

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В Югорске вчера, 27 сентября, загорелся жилой дом по ул. Мира. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре, сообщение о ЧП на пульт диспетчера поступило в 21.57.

Из здания самостоятельно эвакуировались восемь человек. Возгорание локализовано в 22.17, через минуту пожар был потушен.

К тушению пожара привлекались 10 человек личного состава и 3 единицы спецтехники МЧС. Причину возгорания устанавливают органы дознания.

ИСТОЧНИК KP.RU