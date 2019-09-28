2019-09-28T04:02:00+03:00
Общество

Погода в Югре 28 сентября: пройдёт дождь и мокрый снег

Днём до +7 градусов
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Погода в Тюмени 28 сентября: пройдёт дождь и мокрый снегПогода в Тюмени 28 сентября: пройдёт дождь и мокрый снегФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

В Югре сегодня, 28 сентября, ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный с переходом днем на северо-западный 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 ºС, днем +2…+7 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный с переходом днем на северо-западный 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 ºС, днем +4…+6 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Восемь человек эвакуировались из пожара в жилом доме в Югорске
Полпред президента УрФО побывал в аварийном доме в Ханты-Мансийска
В Нижневартовске идет масштабная акция по озеленению
Безработный житель Урая похитил в магазине квадракоптер
До конца октября в сквере «Старожилов Сургута» откроется новый мост
В Нягани за кражу 9 телефонов задержан подросток
Новостройка Сургута вошла в ТОП-3 УрФО с самым дорогим жильем
Когалымчанина лишили прав за пристрастие к наркотикам
Детские площадки Ханты-Мансийска привели в порядок
В Нягани полицейские раскрыли кражу телефона
В Югру с рабочим визитом прибыл полпред президента
В Югре с бывшего врача суд взыскал полученные им взятки
В Нижневартовске в старой части города меняют коммуникации
Югорчанин изрезал себя осколками, чтобы обвинить в преступлении избитую им женщину
В Югре работников, оказавшихся под угрозой увольнения, стало меньше