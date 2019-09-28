Погода в Югре 28 сентября: пройдёт дождь и мокрый снег
Днём до +7 градусов
Погода в Тюмени 28 сентября: пройдёт дождь и мокрый снегФото: Татьяна Коркина
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В Югре сегодня, 28 сентября, ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный с переходом днем на северо-западный 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 ºС, днем +2…+7 ºС.
В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Временами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный с переходом днем на северо-западный 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью 0…-2 ºС, днем +4…+6 ºС.
ИСТОЧНИК KP.RU