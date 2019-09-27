Полпред президента УрФО побывал в аварийном доме в Ханты-Мансийска

СЕГОДНЯ 16:00 2019-09-27T16:00:33+03:00

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов сегодня работает в Ханты-Мансийском автономном округе.

В первой половине дня он посетил соцобъекты на территории Ханты-Мансийска. В их числе – многоквартирный двухэтажный деревянный жилой дом №77 по улице Калинина. Этот дом, введенный в эксплуатацию в 1964 году, признан аварийным и подлежащим сносу в установленном законом порядке.

Ранее в 17 помещениях проживали 25 человек. На сегодняшний день в доме осталась одна семья, которую планируется переселить в комфортное, благоустроенное жилье уже в самое ближайшее время. Во временное пользование этой семье предоставлено жилье из маневренного фонда, а в октябре будет заключен договор мены на передачу жилого помещения в собственность хантымансийцев.

Сам дом будет снесен до 1 декабря 2019 года.

По словам главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина, в настоящее время в ветхом состоянии в окружной столице пребывает 77 домов, в которых проживают около 260 семей. 21 строение уже находится в стадии расселения. Он заверил полномочного представителя, что все 77 аварийных домов будут расселены и снесены в течение двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU