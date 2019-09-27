СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-27T15:30:11+03:00

В Нижневартовске идет масштабная акция по озеленению. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Рябиновый бульвар Нижневартовска станет еще зеленее. Здесь состоялась акция по высадке деревьев и кустарников. Одно из любимых мест отдыха вартовчан украсили 114 саженцев пузыреплодника, сирени венгерской, кусты дерена и другие.

Как отмечают экологи, места для высадки деревьев подсказывают вартовчане. Рябиновый бульвар – одна из таких зон. Жители района просили городские власти продолжить озеленение данной территории, к которому приступили весной. Напомним, тогда в рамках открытия «Аллеи экологов» было высажено около 70 деревьев и кустарников.

Еще одна акция состоялась на Комсомольском бульваре у монумента «Воинам-интернационалистам». Здесь высажено 42 ели сибирские – по количеству вартовчан, погибших при исполнении служебного и воинского долга в различных «горячих» точках. Инициаторами мероприятия стали общественники города – представители комитета солдатских матерей, организации ветеранов Афганистана и «Красной звезды». Акцию поддержали власти муниципалитета.

Несколько лет назад высаживали от двух с половинной до пяти тысяч саженцев, а за 2017-2018 годы – более 26 тысяч саженцев. В мероприятиях активно участвуют жители города, представители предприятий, предпринимательского сообщества, общественники.

Добавим, высадка насаждений продолжается. В микрорайонах города жители могут посадить семейное дерево. Запланирована также акция по благоустройству «Театральной аллеи».

ИСТОЧНИК KP.RU