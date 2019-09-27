2019-09-27T15:05:00+03:00
Происшествия

Безработный житель Урая похитил в магазине квадракоптер

Мужчину вычислили благодаря камерам видеонаблюдения
Алена Кульмухаметова
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Безработный житель Урая похитил в магазине квадракоптер. Фото с сайта pixabay.comБезработный житель Урая похитил в магазине квадракоптер. Фото с сайта pixabay.com
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В дежурную часть полиции Урая поступило сообщение о краже из одного из магазинов цифровой и бытовой техники. Кража обнаружилась при проведении инвентаризации.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, полицейские по камерам видеонаблюдения установили, что неизвестный мужчина похитил квадрокоптер стоимостью около 5000 рублей.

Стражам порядка удалось найти воришку. Им оказался 33-летний безработный местный житель.

Мужчина рассказал, что в момент кражи был пьян, а похитил квадрокоптер, чтобы сделать подарок своему ребёнку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное изъято. Мужчина находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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