Безработный житель Урая похитил в магазине квадракоптер
В дежурную часть полиции Урая поступило сообщение о краже из одного из магазинов цифровой и бытовой техники. Кража обнаружилась при проведении инвентаризации.
Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, полицейские по камерам видеонаблюдения установили, что неизвестный мужчина похитил квадрокоптер стоимостью около 5000 рублей.
Стражам порядка удалось найти воришку. Им оказался 33-летний безработный местный житель.
Мужчина рассказал, что в момент кражи был пьян, а похитил квадрокоптер, чтобы сделать подарок своему ребёнку.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное изъято. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU