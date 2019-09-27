СЕГОДНЯ 14:33 2019-09-27T14:33:43+03:00

До конца октября в сквере «Старожилов Сургута» откроется новый мост. Фото с сайта администрации города Сургут

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В сквер старожилов завезли последнюю опору для нового пешеходного моста. После монтажа пролетных конструкций начнется укладка брусчатки, установка ограждений и освещения.

По информации администрации Сургута, открыть пешеходный мост для сургутян планируют уже 31 октября. Он соединит улицы Энергетиков и Боровую и обеспечит дополнительный доступ к расположенным рядом социальным объектам, а также станет частью комплексного благоустройства, которое ждет всю центральную часть города.

Мост обеспечит дополнительный доступ в сквер, во Дворец торжеств, окружную клиническую больницу и расположенный рядом диспансер. Замена конструкции – лишь первый этап масштабных работ по благоустройству, которые пройдут вокруг и станут частью общей реконструкции центра города.

Поддержать масштабные планы по благоустройству города сургутяне могут на портале «Открытый регион – Югра» по ссылке. Жителям предлагают выбрать один из пяти объектов: эко-парк «За Саймой», сквер «Молодежный», два сквера на территории Дворца торжеств и участок на пересечении бульвара Свободы и проспекта Ленина. Онлайн-голосование доступно до 29 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU