В Нягани за кражу 9 телефонов задержан подросток

СЕГОДНЯ 14:00 2019-09-27T14:03:00+03:00

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В дежурную часть полиции города Нягань поступило сообщение от индивидуального предпринимателя, о том, что из его мастерской украли девять телефонов.

На место преступления незамедлительно выехала следственно оперативная группа. Сотрудники полиции установили, что накануне вечером 17-летний юноша прогуливался в вечером с другом на улице. Проходя мимо одного из торговых центров, решил зайти погреться. Когда друг вышел покурить, молодой человек решил спуститься на цокольный этаж торгового центра, толкнул окошко ремонтной мастерской сотовых телефонов и проник внутрь, где совершил кражу девяти телефонов разной марки.

Злоумышленник не заметил, что во время проникновения в мастерскую он обронил пакет, в котором находились учебники и студенческий билет. По данному студенческому билету сотрудники полиции разыскали нарушителя порядка.

Похищенное имущество возвращено владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU