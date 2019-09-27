Новостройка Сургута вошла в ТОП-3 УрФО с самым дорогим жильем

СЕГОДНЯ 13:48 2019-09-27T13:48:26+03:00

В квартире есть даже камин

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Специалисты сервиса ЦИАН проанализировали рынок строящегося в Уральском федеральном округе жилья и составил рейтинг самых дорогих квартир.

Как правило, в список самого дорогого попало жилье премиум-класса квадратурой более 100 метров и стоимостью от десяти миллионов рублей.

В Сургуте такое жилье нашлось. Квартира 160 квадратных метров с четырьмя спальнями, тремя санузлами и камином за 12,53 млн рублей предлагается в жилом комплексе «Новин». Отметим, что квартира сдается в улучшенной черновой отделке. Таким образом, Сургут занял 3 строчку рейтинга самого дорого жилья.

Второе место с ценой почти 23 миллиона рублей за квартиру метражом 109 квадратов отдано Екатеринбургу. Лидером рейтинга стала новостройка Тюмени. Там в строящемся ЖК «1А Первомайская» продается трехуровневый пентхаус площадью 358,5 кв. м. за 48 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU