2019-09-27T12:41:50+03:00
Общество

Когалымчанина лишили прав за пристрастие к наркотикам

Мужчина получил новое удостоверение без прохождения комиссии
Алена Кульмухаметова
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Когалымчанина лишили прав за пристрастие к наркотикам. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыКогалымчанина лишили прав за пристрастие к наркотикам. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Прокуратура Когалыма провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что когалымчанин имеет право на управление транспортным средством на основании ранее выданного ему водительского удостоверения.

Выяснилось, что мужчина состоит на диспансерном учете у врача нарколога с диагнозом: «Наркотическая зависимость».

Прокуратура города направила в суд заявление о прекращении действия права данного гражданина на управление транспортным средством.

По решению суда когалымчанин лишен права на управление транспортным средством\, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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