Когалымчанина лишили прав за пристрастие к наркотикам
Прокуратура Когалыма провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
Установлено, что когалымчанин имеет право на управление транспортным средством на основании ранее выданного ему водительского удостоверения.
Выяснилось, что мужчина состоит на диспансерном учете у врача нарколога с диагнозом: «Наркотическая зависимость».
Прокуратура города направила в суд заявление о прекращении действия права данного гражданина на управление транспортным средством.
По решению суда когалымчанин лишен права на управление транспортным средством\, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.
ИСТОЧНИК KP.RU