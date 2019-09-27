СЕГОДНЯ 12:41 2019-09-27T12:41:50+03:00

Когалымчанина лишили прав за пристрастие к наркотикам. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Прокуратура Когалыма провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что когалымчанин имеет право на управление транспортным средством на основании ранее выданного ему водительского удостоверения.

Выяснилось, что мужчина состоит на диспансерном учете у врача нарколога с диагнозом: «Наркотическая зависимость».

Прокуратура города направила в суд заявление о прекращении действия права данного гражданина на управление транспортным средством.

По решению суда когалымчанин лишен права на управление транспортным средством\, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU