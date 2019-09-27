Детские площадки Ханты-Мансийска привели в порядок

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-27T12:21:48+03:00

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Накануне в региональном штабе Общероссийского народного фронта состоялось заседание «круглого стола», на котором подвели итоги мониторинга в рамках всероссийской акции «Безопасность детства».

Координатор «Молодежки ОНФ» в Югре Анастасия Потехина рассказала о результатах многоуровневого и системного мониторинга всех детских игровых площадок Ханты-Мансийска.

- Мира, 125 – сломанное оборудование убрали. Гагарина, 115 - выкосили траву, покрасили и укрепили игровое оборудование, сделали информационную табличку с инструкцией. Чкалова, 68 - произведен покос травы и борщевика, убрана листва, - перечисляла прежние «горячие точки» активист. – На Гагарина, 65 необходимо дополнительно поменять ограждение, Чкалова, 29 – вывезти демонтированные элементы, - отметила она.

Горожане оставляют положительные отзывы о проведенных работах. Общественники, в свою очередь, держат на контроле несколько объектов, к безопасности которых еще остаются вопросы. В частности, с площадкой на улице Фестивальной, рядом с которой на частном участке складирован строительный материал. Собственник участка обязался до 1 сентября ликвидировать опасные нагромождения, но по какой-то причине их не вывез.

ИСТОЧНИК KP.RU